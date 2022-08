Covid: qu’est-ce que le “rebond de positivité” qui oblige Biden à se reconfiner?

Négatif quelques jours auparavant, Joe Biden a de nouveau été testé positif au Covid-19 samedi. Un “rebond” de positivité qui peut se produire chez les patients traités, comme lui, au Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer.

Le Paxlovid est un traitement antiviral qui agit en diminuant la capacité du virus à se répliquer, freinant ainsi la progression de la maladie. Il est recommandé aux États-Unis pour les personnes à risque de développer un cas grave de la maladie, une catégorie dans laquelle entre le président américain en raison de son âge.

Le médecin du président, le docteur Kevin O’Connor, a déclaré que ce nouveau test positif était dû à un “rebond de positivité du Covid” à la suite du traitement.

Rebond, kezako?

Une série d’études a montré que les personnes atteintes du coronavirus peuvent rester infectieuses jusqu’à deux semaines après avoir ressenti les premiers symptômes. Mais ce délai peut s’allonger, notamment chez les personnes ayant eu recours au Paxlovid. “Il y a un phénomène de rebond: les gens voient leurs symptômes disparaître et peuvent même être négatifs au test rapide, mais quelques jours plus tard, les symptômes et le virus réapparaissent”, a ainsi expliqué Yonatan Grad, spécialiste des maladies infectieuses de l’école de santé publique Harvard T.H. Chan, au site américain Nature.

Un phénomène également décrypté par Yves Van Laethem pour la RTBF: “Par ce nouveau prélèvement positif, on détecte à nouveau des fragments du virus sans pouvoir déterminer sur ce test si le virus est vivant ou si ce sont des fragments morts rémanents de l’ancienne infection active.”

Le président se porte bien

Toujours positif au Covid-19, le président américain se porte bien et continue de gérer les affaires du pays depuis la Maison-Blanche, a annoncé lundi son médecin personnel.

Le démocrate de 79 ans, qui reste confiné, est “très attentif à la protection” de son entourage, a précisé le Dr Kevin O’Connor dans un courrier rendu public par la présidence.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.