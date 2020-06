Covid19 : Aucun cas positif enregistré à Louga ce jour

Aucun cas de covid-19 à Louga

La région de Louga n’a plus enregistré de cas positif depuis trois jours. En effet, tous les 71 prélèvements réalisés sont revenus négatifs. Les résultats des tests virologiques se présentent comme suit : 54 à Coki, 02 à Louga, 02 à Darou Moukhty et 13 à Linguère. A ce jour Louga compte 03 patients sous traitement et leur état de santé est stable d’après le médecin-chef de la région, Cheikh Sadibou Senghor.