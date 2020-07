Covid-19/ Dr Malick Diop : "On est à une période de croissance exponentielle de la contamination"

La montée des cas de contamination à la covid-19 continue d’inquiéter les acteurs sanitaires. Dans un entretien accordé à Seneweb, Dr Malick Diop a alerté sur la montée exponentielle du virus.





« Je ne peux pas affirmer si le pic a été atteint ou pas. Ce qu’on sait, et ce qui est constant, c’est qu’on est à une période de croissance exponentielle de la contamination entre les personnes. La transmission du virus est exponentielle mais il y a un facteur assez intéressant qu’est le taux de guérison qui tourne autour de 67%.





Aujourd’hui, nous avons plein de patients qui sont infectés mais qui ne savent pas comment ils ont été contaminés », a de prime abord souligné Dr Malick, directeur de l’Asepex.





Selon lui, dans une pandémie pareille, c’est les comportements des populations en termes de respect des gestes barrières qui peuvent permettre de circonscrire le nombre de personnes infectées. Car, explique-t-il, si le taux de guérison est à 67%, naturellement, si pendant deux mois on arrive à limiter au maximum le nombre d’infectés, on pourra, à un moment donné, considérer qu’on arrive à la fin de la pandémie".





Mais là, poursuit-il, on n'y est pas. "Dans les zones très touchées comme Dakar, Thiès, et Diourbel, les gens ne portent plus de masques et ne respectent pas les mesures barrières".





La blouse blanche a également ajouté que le problème qui se pose réellement, c’est qu'il y a «beaucoup de patients. Ces patients peuvent devenir des cas graves car parfois ce sont des personnes âgées qui ont par exemple plus de 60 ans ou des personnes qui ont des comorbidités. Nous pensons qu'il faut lancer un appel à la population pour qu'elle puisse aider le corps médical.»a