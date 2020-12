Covid19: L’hôpital Magatte Lô de Linguère reçoit 2 respirateurs de réanimation

A ce jour, le département de Linguère enregistre un total de 62 cas et 04 décès. Suffisant pour que les autorités administratives et locales prennent toutes les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’un CTE, dans les plus brefs délais, à l’hôpital Magatte Lô de Linguère.Pour agir efficacement contre la progression meurtrière de la maladie de la Covid-19, le maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye a remis, hier mardi, à l'hôpital Magatte Lô, 2 respirateurs de réanimation d’une valeur de 16 millions de francs pour la prise en charge des cas graves.« Ce don permettra rapidement d’aller vers l’ouverture de ce CTE et facilitera la prise en charge de façon précoce et de prodiguer des soins de qualité pour les patients qui seront hospitalisés au niveau de Linguère », a indiqué le médecin-chef de la région médicale de Louga, Cheikh Sadibou Senghor.Le directeur de l’hôpital Magatte Lô, Dr Abdou Sarr estime que ce geste hautement social va renforcer davantage le corps médical pour la prise en charge correcte des patients atteints de Covid. L’adjoint au maire Ibrahima Lô et le préfet du département, Latyr Ndiaye, ont tour à tour magnifié le geste de haute portée sociale du maire.