Covid19 : « Tout n’est pas connu du virus Omicron » (DG Iressef)

Le Directeur de l'Iressef alerte sur les gestes barrières

« Attention au virus omicron », telle est l’alerte sonnée par le directeur général de l’IRESSEF, Souleymane Mboup. Selon lui, tout n’est pas connu du virus Omicron et les risques d’une quatrième vague sont réels.





De l’avis du professeur Souleymane Mboup, les principaux facteurs de la reprise du taux de contaminations dans beaucoup de pays et le relâchement de la population sont notés chez nous.





C’est pourquoi, il invite à la prudence et au respect des gestes barrières. « Nous avons des taux de vaccination encore bas, donc le risque est là et les mesures, au fur et à mesure que le nombre de cas baisse, sont de moins en moins respectées. Donc, il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas exposé pour une quatrième vague. Disons que de manière générale, pour Omicron, il faut être modeste, on ne connaît pas tout. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a encore beaucoup d’interrogations, donc on ne sait pas tout. », a-t-il averti sur les ondes d’Iradio.