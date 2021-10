Covid19 : Le Portugal offre 298 700 doses d'AstraZeneca au Sénégal

l'Espagne offre des doses de vaccins covid au Sénégal

Un don de 298 700 doses du vaccin AstraZeneca a été reçu par le Sénégal. Une offre du gouvernement portugais, par le biais du Mécanisme Covax.





C'est au dépôt du Programme élargi de vaccination (Pev) à Dakar que les doses ont été réceptionnées, en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération du Portugal Francisco André et des partenaires de Covax, dont l’Oms et l’Unicef.





"Le Sénégal est le premier pays, au-delà des partenaires traditionnels de la coopération portugaise, à recevoir des vaccins du Portugal. Pour apporter la contribution portugaise au peuple sénégalais dans ce combat au Covid-19, je suis à Dakar aujourd’hui pour faire preuve de notre solidarité. Cette livraison de 298 700 doses du vaccin AstraZeneca, dans le cadre de l’Initiative Covax, permettra au Sénégal d’avancer sur le processus de vaccination, et reflète les liens très forts entre nos deux peuples", a soutenu Francisco André.