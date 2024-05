Crises au SAMU national et à Roi Baudouin : Le Sames exige la reprise des négociations

Des crises sévissent au SAMU national et à l’hôpital Roi Baudouin, depuis un certain temps. Suffisant pour que le comité exécutif national (CEN) du Syndicat autonome des médecins apporte son soutien total et exhorte le ministère de la Santé et de l’Action sociale à prendre les dispositions idoines pour trouver une solution définitive à ces mouvements d’humeurs qui ont trop duré. « Ces grèves impactent négativement la coordination et la prise en charge préhospitalière des urgences au niveau du SAMU et par ricochet dans tout le territoire national et la continuité de la prise en charge des actes médicaux au sein du premier hôpital de la banlieue », écrit le syndicat dans le compte rendu de sa réunion tenue ce samedi.





Le CEN alerte aussi sur la nécessité de prendre des mesures urgentes et anticipatives sur les priorités de l’heure et les crises qui se couvent dans certaines sections particulières notamment celles des collectivités territoriales et de la SEN-PNA. Au-delà des problèmes mentionnés, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exhorte le ministre de la Santé et de l’Action sociale à poursuivre la démarche d’écoute et d’anticipation constaté dans ses premiers actes comme en attestent les audiences de prise de contact accordées aux partenaires sociaux dont le SAMES.





Sur la gestion des revendications, le comité exécutif fustige « le dilatoire noté dans le processus de dialogue avec l’Etat du Sénégal depuis le dépôt du préavis de grève à la date du 20 décembre 2023 et exige une reprise dans les meilleurs délais des négociations devant aboutir à un protocole d’accord ».