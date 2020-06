Critiques contre l'Oms:"Je me garde de faire un commentaire" (Aloyse Waly Diouf)

Le désormais nouveau conseiller national en promotion de la santé de l'organisation mondiale de la santé (Oms), Aloyse Waly Diouf n' a pas voulu se prononcer sur la période de crise que traverse l'institution internationale. Invité de l'émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm, l'ex directeur de cabinet du ministère de la Santé qui va officiellement rejoindre son poste le 3 août prochain, se garde de tout commentaire sur l'Oms dont la gestion de la crise de la Covid-19 a été fortement décriée, même au Sénégal.





"Je vais me donner le temps de découvrir. Du dehors on a souvent une autre idée. La Covid-19 a souvent montré que beaucoup de certitudes ont été bouleversées dans la gestion des organisations internationales, dans la gestion même des pays", fait-il constater. Par conséquent, poursuit-il : "Je me garde de faire un commentaire. Je suis plus habitué à apprendre, à m'habituer".