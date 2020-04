Grosse inquiétude à Velingara : Un cas contact de la Guinéenne jusque-là introuvable

A Velingara, dans la région de Kolda, les autorités médicales et sécuritaires sont toujours aux trousses d'une personne contacte du cas importé de Covid-19, signalé la semaine passée, dans la zone. D'après des informations de Seneweb, il s'agit d'un conducteur de moto, qui a transporté la ressortissante guinéenne de la localité de Biaro à Sara Woudou, situé entre Kolda et Diaobé.





"Elle est arrivée à Médina Pakane, à bord d'une voiture de type '7 places' avant de prendre une moto pour se rendre à Boconton. Là-bas, elle a acheté des mangues et est aussi entrée dans une boutique avant de proposer de l'argent à un soudeur mécanique nommé Malang, qui l'a encore transportée jusqu'à l'entrée de Biaro. De cette localité, la ressortissante guinéenne a pris une autre moto en direction de Saré Woudou. Et c'est celui-ci qui est porté disparu" a indiqué notre source.





Depuis lors, des annonces sont en train d'être faites dans les radios locales et sur les réseaux sociaux, mais les autorités n'ont jusque-là aucune trace du gars en question.





Toutefois, rassure notre interlocuteur, toutes les autres personnes avec qui elle est entrée en contact, sont mises en quarantaine. "Depuis Médina Pakane, le chauffeur de la voiture "7 places" et les personnes qui étaient à bord, le conducteur de moto qui l'a transportée à Biaro, le boutiquier et le vendeur de mangues, tous ont été interpellés et isolés", a-t-il dit rappelant que le problème du traçage se situe entre Biaro et Saré Woudou.





Mais, l'on nous apprend que l'armée est également mise en contribution pour tenter de mettre la main sur ce conducteur de moto. Toutes les motos sont d'ailleurs immobilisées et les enquêtes se poursuivent, selon toujours nos sources.