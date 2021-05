Cuba lance sa première campagne de vaccination la semaine prochaine

A compter de la semaine prochaine, Cuba va lancer sa première campagne de vaccination dans les îles de Havane, provinces de Santiago et Matanzas. Selon des sources d’Afp, les autorités ont annoncé vendredi soir, deux types de vaccins notamment Abdallah et Soberana. Ces vaccins qui seront mis en essai s’appliquent en trois doses. En effet, le vaccin Abdala qui a mis fin à sa troisième et dernière phase d’essai clinique est en train d’être étudié tandis que le dit Subirana 2 est prévu mi-mai.