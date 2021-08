Daouda Ndiaye, parasitologue : "Le variant correspond à un processus normal dans la vie du virus"

Le problème des mutants, à l'origine des variants, s'inscrit dans un processus normal de la vie des virus qui essaient de résister pour contrecarrer toute stratégie préventive, a expliqué mercredi le parasitologue sénégalais Daouda Ndiaye.





Les variants ne doivent pas faire peur plus que cela, "en cela que le virus, pour résister, est obligé de faire des mutations, à l'origine de ces variants (Alpha, Delta)", a dit l'universitaire sénégalais, chef du service de parasitologie et mycologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).





"Donc, le variant s'inscrit dans un processus normal de la vie des virus ou bactéries", a ajouté Daouda Ndiaye, qui prenait part au point de presse quotidien du ministère de la Santé consacré à l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal.





Il intervenait en qualité de directeur du Centre africain d'excellence sur la génomique des maladies infectieuses, qui sera installé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dont le démarrage des activités est prévu en septembre prochain.





Les recherches prévues dans ce cadre devraient permettre "d'anticiper sur les mutants, à l'origine des variants", a indiqué l'universitaire sénégalais, à l'origine, en 2016, de la découverte d'une nouvelle méthode de diagnostic du paludisme dénommée "Illumigène Malaria".