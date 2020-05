Décédé de Covid-19, le cordonnier de Pire avait été déclaré guéri

On en sait un peu plus sur le second cas de décès annoncé, ce jour, par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La victime, un homme âgé de 60 ans est un cordonnier domicilié à Pire (Thiès).





Selon les informations reçues, le défunt a été testé positif, une première fois, à Dakar. Le malade a été ainsi interné dans un des centres de traitement des épidémies de la capitale. Il va y avoir des soins. Après quelques semaines de traitement, il est contrôlé négatif à deux reprises. Ce, dans un intervalle de 48 heures.





Déclaré guéri, il est rentré chez lui, à Pire. Mais, croyant que la maladie faisait désormais partie de son passé, l'homme va revivre les symptômes de complications du coronavirus. "Il se tordait de douleurs et avait des difficultés respiratoires", renseigne une source.





Le cordonnier est immédiatement emmené au centre de santé de la localité. Là, il sera transféré au district de Tivaouane avant son évacuation à l'hôpital Principal de Dakar où il a rendu l'âme, ce vendredi 15 mai à 6 heure 50 minutes.