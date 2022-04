Décès de Astou Sokhna : « Ne pas mettre tous les médecins dans le même sac », Pr Alain Khassim Ndoye (Dantec)

Pr Alain Khassim Ndoye, Hopital Aristide LeDantec

« Nous ne sommes pas responsables du recrutement des personnels de santé. Il y a des personnes non formées ou mal formées qui sont parfois recrutées dans nos structures. Pourtant de la ressource humaine qualifiée existe. Le ministère devrait impliquer les personnes autorisées à donner des soins à prendre part aux recrutements ». C’est le cri de cœur du Professeur Alain Khassim Ndoye de l’hôpital Aristide Le Dantec. Le docteur Ndoye invite l’Etat à effectuer un audit du personnel de santé.