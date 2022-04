[Focus] Décès maternels évitables: "Ce qu'il faut réellement nous expliquer" (Dr Signaté)

Dr Boubacar Signaté disserte sur les décès maternels Evitables

L'émotion est au paroxysme depuis la mort en couches de Astou Sokhna. Du nom de cette femme enceinte à terme sur le point d'accoucher et qui a rendu l'âme à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Depuis, c'est le tollé, chacun y va de son commentaire. Les témoignages fusent de partout. Le système sanitaire indexé mais surtout le manque d'humanisme de certains professionnels de la santé mis en exergue.





Face à cette " cacophonie", le ministère de la Santé et de l'action sociale a conclu à une mort maternelle évitable. Telle est du moins la conclusion de la commission d'enquête diligentée par la tutelle. Derrière cette furie des professionnels tous syndicats confondus, qui soutiennent les collègues mis en cause (le directeur de l'hôpital est limogé, les agents de gardes suspendus et font face à la justice suite à la plainte du mari de la victime), il est bon de comprendre en termes plus simples ce que "décès maternel" évitable veut dire.





En médecine, la mort maternelle est définie comme le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite selon le docteur Boubacar Signaté. Le praticien note qu'en fonction des endroits, des études et articles scientifiques publiés, 57,8 % des décès maternels sont effectivement considérés comme probablement ou possiblement évitables, parce-que dans 66 % des cas, les soins dispensés n’ont pas été optimaux.





EN CAUSE ?





La première cause est constituée par les maladies cardiovasculaires (cardiomyopathies préexistantes ou du péripartum, dissections aortiques, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire…). En deuxième lieu, les hémorragies obstétricales qui incluent les saignements avant, pendant et après l'accouchement. Les causes les plus importantes étant le placenta praevia ( implantation du placenta dans la partie basse de l'utérus ) et le décollement placentaire.





CE QU'IL NOUS FAUT





Les personnels de l'hôpital qui se sont occupés de Astou Sokhna ont réclamé une autopsie comme Seneweb l'a si bien relaté ce jeudi. Il faut noter qu'après le décès, l'hôpital avait conclu à une mort naturelle. Mais en cas de conflit nous dit-on, seul le légiste peut trancher. La cause du décès (Après autopsie) sur la base d'un certificat de genre de mort est à déterminer, explique le docteur Signaté. Il faut aussi, dit-il, le lien causal avec la grossesse (décès maternel). Dispose-t-on de l'état de base et du suivi de la grossesse ? Le lien temporel mais non causal (Donc non maternel). On nous parle d'examens cardiologiques et rénales, quel rapport avec ce décès ? Pourquoi c'est si important de nous parler de ces deux éléments ? Remontez à la cause 1. L’adéquation des soins prodigués : les soins sont classés optimaux ou non optimaux. De quels soins a-t-elle bénéficié entre son arrivée et l'appel de la famille ? Tous les moyens étaient-ils disponibles en termes d'équipements, de ressources humaines et d'éléments d'aide au diagnostic pour prévenir le décès ? Autant d'interrogations sur lesquelles seul le légiste peut apporter les réponses pendant l'autopsie.