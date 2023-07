[Bien-être] Découvrez la fréquence idéale des rapports sexuels, selon votre âge

Nombreux sont ceux qui se demandent s’il y a une fréquence idéale pour faire l’amour ? Eh bien figurez-vous que oui. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il semblerait que ce soit le cas.





Bien que la façon de vivre son intimité soit propre à chacun, la science a encore une fois son petit mot à dire.





Même si évidemment le plus important est que cela vous convienne ainsi qu’à votre partenaire. En réalité, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise habitude tant que vous êtes tous les deux comblés. Ceci étant dit, de nombreux couples se sont déjà et se posent encore la question suivante : le fait-on assez souvent pour que notre couple soit solide ?

Des chercheurs de l’organisme de recherche sexologique américain, l’Institut Kinsey, se sont penchés sur cette problématique et sont arrivés à la conclusion selon laquelle la fréquence idéale pour faire l’amour avec pour objectif de souder son couple au mieux dépend en grande partie de l’âge des partenaires concernés.









Malheureusement, l’enquête n’a récolté aucune donnée à propos des personnes âgées de plus de 49 ans.





L’équipe de scientifiques de l’Institut Kinsey a mené une étude sur le sexe, la reproduction et plus particulièrement la fréquence des rapports sexuels sur une année entière. Mais, ces chercheurs ont précisé que les chiffres que vous allez découvrir sont des moyennes, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre et ne doivent surtout pas vous mettre la pression pour augmenter une cadence qui vous va très bien ou encore vous comparer.





Découvrez ci dessous, la fréquence moyenne des rapports sexuels selon l’âge sans oublier également que tout dépend des individus qui composent le couple.





De 18 à 29 ans : 112 rapports sexuels par an, soit un peu plus de 2 fois par semaine.





De 30 à 39 ans : 86 rapports sexuels par an, soit un peu plus de 1,5 fois par semaine.