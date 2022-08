Délocalisation de l’hôpital Le Dantec : L’UNCS évoque un « génocide » et prépare une plainte

Créé en 1912, l’hôpital Aristide Le Dantec s’apprête à subir une cure de jouvence grâce à des travaux de réfection. Cependant, une telle initiative signifie qu’un déménagement des services de la structure sanitaire vers d’autres localités va s’opérer avec comme conséquence un éparpillement des patients en traitement dans d’autres hôpitaux.



C’est justement cette perspective que l’Union Nationale des Consommateurs du Sénégal (UNCS) ne voit pas d’un bon œil en parlant « d’un génocide en vue ». « La délocalisation du personnel du plateau médico-technique et des patients va entraîner inéluctablement une mise en danger de la vie de milliers de patients en danger », dit la note exploitée par Seneweb.



Une prise de position accentuée, selon l’UNCS, par le silence radio du ministère de la Santé et du directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec lors des réunions du conseil d’administration sur cette éventualité.



« L’UNCS demande la mise en place d’un comité de suivi où ils exigent d’être présents pour s’assurer de l’orientation effective des malades dans d’autres structures solitaires du suivi du traitement de tous les malades en cours de traitement à l’Hôpital », exige l’association de consommateurs.



Par ailleurs, l’UNCS lance un appel à mobilisation le 18 août à 10h sur le site aux syndicats de travailleurs, à tous les partis politiques (majorité et opposition) à tous les amis, parents et alliés des usagers et patients de l’Hôpital dans le but d’« arrêter cette précipitation à démanteler Le Dantec au profit du capitalisme ».



Pour terminer, l’association indique qu’elle se réserve le droit de porter cette affaire dans les instances internationales en portant plaintes contre X pour « génocide et pour procédure illegale de cessions du domaine public ».