Dépistage du cancer : Les femmes de l’AIBD dans la continuité d’Octobre rose

« Le cancer est là. Nous nous battons pour sensibiliser toutes les femmes. Nous organisons des campagnes dans les 45 départements. Nous formons également les sages-femmes dans la sensibilisation et la prise en charge. Ce combat nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Il faudrait donc qu’on soit unie pour réussir la lutte ».





La lutte contre le cancer est un combat de tous les jours. Le dépistage précoce doit se faire pendant toute l’année. Aujourd’hui encore les chiffres sont ahurissants. Dans ce contexte, les femmes de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), à travers leur amicale, ont organisé une journée de dépistage. L’idée étant, dans la continuité d’octobre rose, d’accompagner la ligue sénégalaise contre le cancer dans la lutte contre cette maladie, selon Khary Ngoné Mbaye, présidente de l’Amicale des femmes de l’AIBD.