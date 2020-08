Depuis juillet, la Chine vaccine les personnes à risque contre le coronavirus

La chine vaccine les personnes à risque depuis Juillet

La planète entière attend avec impatience un vaccin efficace contre le Covid-19. Mais en Chine, les autorités ont commencé à administrer un vaccin potentiel aux citoyens le mois dernier, rapporte le Guardian. Une première. Les bénéficiaires sont des Chinois considérés comme des personnes à risque: le personnel soignant par exemple.

Les travailleurs de la santé et les gardes-frontières, entre autres, font partie des personnes à risque face au coronavirus. Le gouvernement chinois autorise légalement ces personnes à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus, même si aucun vaccin scientifiquement approuvé n’est encore disponible dans le monde. Il s’agit d'une “utilisation à titre exceptionnel”.





Zheng Zhongei, chef du centre scientifique et technologique de la Commission nationale de la santé, a déclaré hier à la télévision d’État que la Chine vaccinait un certain nombre de professions à haut risque depuis le mois dernier. Simple coïncidence ou réel espoir: pendant sept jours consécutifs, le pays n’a pas détecté de nouvelles infections locales au coronavirus.





Une première

Comme le mentionnent nos confrères de Het Laatste Nieuws, c’est la première fois que la Chine administre un vaccin potentiel en dehors des essais cliniques. Les autorités chinoises n’ont pas divulgué le vaccin choisi ni le nombre de personnes traitées. Selon Zheng, cette “utilisation en cas d’urgence” est très bien encadrée: les personnes donnent d’abord leur consentement écrit et sont ensuite sous surveillance médicale constante. Il a ajouté que la Chine souhaitait étendre ces tests à d’autres groupes cibles avant l’automne et l’hiver.





L’Organisation mondiale de la santé (OMS) suit l’avancée de plus de 170 vaccins potentiels contre le Covid-19. Plusieurs d’entre eux viennent de Chine et sont déjà en phase trois de l’essai clinique. Au cours de cette phase, le vaccin potentiel est administré à des milliers de personnes pour tester scientifiquement son innocuité et son efficacité.





Des essais à l’étranger