Dermatose : Un dermatologue évoque le nom de Coxsackie

La maladie qui crée la panique chez les populations de Thiaroye-sur-mer, Joal et Mbour commence à contaminer plus de personnes que prévu. Cependant, comme le ministère de la Santé et de l'action sociale, beaucoup de spécialistes s'activent à trouver le nom et traitement de cette maladie.





Joint au téléphone par nos confrères de Dakaractu, le spécialiste en dermatologie Ibrahima Ndiaye, pense cette maladie serait d'originaire virale, d'un virus coxsackie. Selon Dr Ndiaye, il n'y a qu'un virus qui peut atteindre aussi rapidement un groupe de personnes comme une sorte d'épidémie.





"Quand j'ai regardé les lésions, en tant qu' expert en dermatologie, cela ressemble à une réaction allergique à quelque chose mais c'est loin de là. Comme c'est une infection qui a touché un groupe comme une sorte d'épidémie, je pense que l'origine reste une origine virale. Il y n'a qu'un virus qui peut faire cela. C'est la raison pour laquelle on pense au virus coxsackie qui est une maladie virale contagieuse", fait-il savoir.