Des médecins dénoncent des atteintes à la vie privée dans le cadre de la vaccination

Vaccination contre la Covid en Belgique

Medispring, une coopérative disant représenter 2.000 médecins, a écrit au Premier ministre Alexander De Croo, ainsi qu'au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, aux présidents de partis et de la Chambre, pour exprimer ses inquiétudes quant au respect de la vie privée dans le cadre de la phase 1B de la vaccination. La lettre est publiée sur le site web du Soir lundi.





Cette phase concerne les personnes dites à risques qui seront invitées à se faire vacciner contre le coronavirus. Pour établir la liste de ces bénéficiaires, une base de données doit être constituée à partir d'informations provenant des médecins, croisées avec des données des mutuelles. Ce système a fait l'objet d'un avis très critique de l'Autorité de protection des données (APD).





Dans sa lettre aux autorités, Medispring dénonce que les médecins soient placés devant un "grave dilemme". "Soit ils transmettent des données de leurs patients à risques via le système imposé par l'État, et ils s'exposent à des poursuites légales pour violation du secret médical ou de la protection des données, compte tenu de la légalité disputée de ce système ; soit ils ne permettent pas à leur patient à risques de profiter de ce traitement préventif qui sauvera littéralement des vies", pointe la coopérative, qui refuse de "participer à cet assujettissement des médecins, bafoués dans leur relation thérapeutique avec leur patient".