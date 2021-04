Des médecins lancent une pétition pour réclamer la tête de Diouf Sarr

Un groupe de médecin

C’est à travers une pétition lancée par un médecin du nom de Mouhamed Dramé que des blouses blanches réclament la démission du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Et pour cause, ces agents de la santé « dénoncent l’arrogance, les menaces et les propos mensongers du ministre » selon le Docteur Dramé.

Ceci est donc une réponse aux propos de Abdoulaye Diouf Sarr qui faisait injonction aux médecins d’accepter de travailler à l’intérieur du pays.





A cette problématique, le docteur Dramé estime qu’il faut d’abord voir les raisons qui poussent les médecins à vouloir rester dans la capitale. « Les conditions de travail sont inacceptables dans les régions et le code de déontologie nous interdit de nous occuper des malades dans certaines conditions », justifie-t-il.