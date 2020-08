Détection précoce : Macky Sall demande à Diouf Sarr d'accélérer la décentralisation des tests Covid-19

Après un relâchement aux conséquences fâcheuses, l'Etat du Sénégal veut reprendre du poil de la bête, la Covid-19.Ainsi, au-delà de "l'impératif d'éviter tout relâchement" au sujet duquel Macky Sall avait déjà donné des instructions fermes à Aly Ngouille Ndiaye en conseil des ministres, mercredi, avant de les réitérer ce jeudi en conseil présidentiel d'évaluation de la riposte, le président a insisté auprès du ministre de la Santé et de l'action sociale sur la nécessité de décentraliser les tests."J'exhorte le ministre de la santé et de l'action sociale, à accélérer la décentralisation des dispositifs de tests diagnostics liés à la Covid-19", a-t-il demande à Abdoulaye Diouf Sarr.Le président de la République l'invite aussi "à renforcer en permanence l'équipement et l'encadrement des structures de santé et centres de traitement installés dans les différentes régions". Dans ce sillage, le chef de l'Etat a demandé au ministre des Finances et du Budget de diligenter la mise à disposition de l'enveloppe financière destinée à la modernisation du service des maladies infectieuses et tropicales de Fann.