Déthié Diouf : « Nous sommes foncièrement contre le vaccin, parce que...»

Dethié Diouf , ancien conseiller Technique, ministre de la Santé

La mise en garde est de l’ancien conseiller technique du ministre de la Santé sous Wade, feu Issa Mbaye Sambe. Déthié Diouf, puisque c’est de lui qu’il s’agit, récuse catégoriquement les vaccins qui sont dans le marché européen et ailleurs et destinés à pour barrer la route à la Covid-19.





« Nous sommes foncièrement contre le vaccin. Je le dis et le répète, les Etats-Unis qui ont eu plus 200 mille morts et plus de 20 millions de contaminés, la France, c’est eux qui doivent se vacciner en premier. Car, souvent, quand il y a un bon médicament, un bon produit, 5 ans ou dix ans après ils nous le font parvenir (...). Il y a un risque. Tout le monde sait qu’on ne peut pas concevoir un vaccin en 9 mois, qu’ils acceptent d’être les cobayes d’abord! Voilà pourquoi nous avons dit que si le président de la République accepte de signer pour un vaccin, qu’il se fasse vacciner en premier lui et sa famille, l’Assemblée nationale qui a été secouée par le coronavirus, le gouvernement, qu’ils donnent l’exemple, qu’ils se fassent vacciner devant le peuple! Après, nous, nous allons nous faire vacciner », explique l’ancien conseiller technique de feu Issa Mbaye Samb.