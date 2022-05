Dette de la CMU : 20, 36 milliards de Francs mobilisés

La question relative à la dette de la couverture maladie universelle a été aussi discutée pendant la rencontre pour signature du protocole d’accords entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de santé au ministère des finances et du budget. « Un montant de 20 milliards 36 millions est déjà dans le budget et le ministre chargé du développement communautaire va mobiliser la somme pour un acompte dans les prochains jours » selon Abdoulaye Daouda Diallo.



S’agissant des ex travailleurs de CTEO le gap de 99 millions sera résorbé pour régulariser la situation des pensions des retraités. Pour le recrutement des personnels de santé, le ministre des finances et du budget rassure : « Des efforts exceptionnels avec un recrutement de 4200 fonctionnaires de santé. Davantage de régularisations vont se faire. La disposition est déjà prise pour ce qui est des physiciens médicaux ainsi que les techniciens supérieurs de santé. Concernant le parachèvement de la fonction publique locale, elle est effective ».