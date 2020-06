Dette hospitalière : Le Sames déterre la hache de guerre

La dette hospitalière étouffe les établissements sanitaires. Ainsi, le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames), qui s’est réuni en session ordinaire ce samedi 20 juin 2020, pour se prononcer sur les questions du secteur de la santé, a évoqué cet aspect afin d’y trouver des solutions définitives.





«En effet, au lieu de payer ses dettes aux structures de santé, conformément à l’instruction du chef de l’Etat, l’Agence de la couverture maladie universelle (Acmu) propose une convention dans laquelle elle demande aux directeurs d’hôpitaux de renoncer à une partie des montants dus et validés», a d’emblée fait savoir le docteur Amadou Yéri Camara et ses camarades.





«Cette tentative d’arnaque ne passera pas et tous les agents de santé feront face»





Avant de poursuivre : «Il en est de même pour le remboursement des coûts de prise en charge de la gratuité des enfants âgés de 0 à 5 ans au niveau des districts sanitaires dont les montants validés ont été amputés sans aucun critère précisé. Et en lieu et place, l’Acmu propose un montant insignifiant représentant parfois le dixième du montant réel dû à rembourser immédiatement aux structures, sous condition que ces dernières renoncent au reste de la dette constatée jusqu’en décembre 2019.»





A en croire ces syndicalistes, «cette tentative d’arnaque ne passera pas et tous les agents de santé feront face». «Le Sames n’exclut aucune méthode de lutte, si l’Acmu persiste dans ce chantage basé sur la détresse financière des structures de santé», ont-ils prévenu.





«Même de petits conseillers techniques à l’Acmu se permettent d’accuser de vol les responsables des structures de santé»





Egalement, le Ben «dénonce les atteintes répétées à l’honorabilité et à la dignité des agents de santé par les sorties médiatiques du ministre du Développement communautaire et ses directeurs d’agence qui, incapables de faire face à leurs responsabilités pour payer leurs dettes, accusent sans preuve et jettent le discrédit sur le secteur de la santé, en total manque de solidarité gouvernementale».





«Même de petits conseillers techniques à l’Acmu se permettent d’accuser de vol les responsables des structures de santé. Comment peut-on voler une dette ? L’incompétence et le ridicule ne tuent pas ! Cela ne nous étonne guère, puisque ces agences servent juste à caser la clientèle politique», ont renseigné les membres du Sames.