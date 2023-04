Deux formules mathématiques pour atteindre l'orgasme à coup sûr

Ces équations décrivent le parcours psychologique et physiologique de la réponse sexuelle masculine.



L'orgasme a beau être étudié depuis des dizaines d'années, c'est seulement maintenant que des scientifiques ont trouvé une formule mathématique pour l'atteindre à coup sûr, révèle New Atlas.



Les modèles mathématiques sont déjà utilisés pour analyser, expliquer et appréhender des comportements ou des événements physiologiques comme la respiration, la circulation sanguine, l'ouïe ou la vision. Quant au sexe, il s'agit encore bien souvent d'un sujet tabou, ce qui gêne la collecte et l'étude de données complètes sur les pratiques sexuelles.



Pourtant, une équipe de recherche de l'Université du Sussex au Royaume-Uni a décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle s'est inspirée de modèles mathématiques exploités pour analyser et améliorer les performances sportives, mais en les appliquant à la quête de l'orgasme.





Le chercheur et la chercheuse à l'origine de l'étude se sont notamment appuyés sur les recherches de William Masters, gynécologue, et de Virginia Johnson, sexologue, menées entre 1957 et 1990. Ces derniers sont parvenus à mesurer les réactions physiologiques lors de la réponse sexuelle humaine. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM), ils ont découvert quelles parties du cerveau étaient en action lors d'une stimulation sexuelle et d'un orgasme.