Diabétologie- Endocrinologie : Ziguinchor sur une autre échelle de prise en charge grâce à…

Un centre de diabétologie et endocrinologie a été ouvert le 12 juin 2025 au Centre hospitalier de Ziguinchor. La cérémonie a été présidée par le Ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall. C’était en présence de l'adjoint du gouverneur en charge du développement et du Dr Martin Carvalho, spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques.



Ce centre est le fruit d’un partenariat entre ce praticien et ses partenaires. C’est le deuxième centre de genre après celui mis en service à Thiès.

« Cette initiative est en parfaite adéquation avec la politique de l'actuel gouvernement du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye », a indiqué le ministre Alioune Sall.

Pour ce dernier, la réalisation de ce centre, au-delà de sa nature hautement symbolique, constitue un acte de patriotisme remarquable qui rappelle à tous nos concitoyens l’esprit de solidarité et de responsabilité fortement ancrée par la diaspora sénégalaise.

Selon le ministre Alioune Sall, qui a représenté son collègue de la Santé et de l’Action sociale, ce service de diabétologie-endocrinologie aura pour mission " d’assurer une prise en charge intégrée et spécialisée des patients atteints de diabète et autres facteurs de risques cardiovasculaires ".

Il sera un espace de formation continue des étudiants de la Faculté de médecine de l’Université Assane Seck de Ziguinchor.

Le coût s’élève à 150 millions de Francs CFA environ. Le Dr Martin Carvalho, revenant sur l'historique de sa mise en place, a insisté sur le fait que c'est qu'il n'est pas seul derrière cette belle œuvre. " Ce projet de construction du centre de prise en charge du diabète et des maladies cardio-métaboliques et endocriniens au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor n'est pas une aventure solitaire, mais solidaire ", a-t-il confié.

Pour lui, il fallait décentraliser la prise en charge des personnes diabétiques, après une rencontre avec d'éminents médecins du pays sur cette question, à Marseille.

La réalisation de ce service de référence de diabétologie à Ziguinchor apporte un ouf de soulagement pour le président régional de l’Association sénégalaise de soutien et d’aide aux diabétiques (ASSAD), Babacar Wade. Toutefois, il a plaidé pour le renforcement de la prise en charge de certains aspects.

« Ce va accueillir les malades des autres régions et des pays voisins pour les traitements de même que les hospitalisations et accueillir des séances de sensibilisation », a expliqué Babacar Wade, qui se réjouit de sa mise en service.