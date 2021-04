Diagnostic: Abdoulaye Diouf Sarr dévoile le bilan de la santé au Sénégal

Diouf Sarr fait le bilan de la Santé du Senegal

A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce mercredi 7 avril, la journée mondiale de la santé. Le thème choisi cette année est « un monde plus juste et en meilleure santé ». Vu le contexte de la Covid-19, aucune manifestation n’a été prévue aujourd’hui. Toutefois, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une déclaration. D’emblée, Abdoualye Diouf Sarr a fait savoir que le repositionnement des Soins de santé primaire (SSP) pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle reste encore une priorité pour le gouvernement du Sénégal. En effet, dit-il, dans le but de réduire les inégalités sociales dans l’accès aux soins, notre pays a régulièrement mis en œuvre toutes les déclarations portant sur les soins de santé primaires depuis la conférence d’Alma Ata de 1978.









Selon le ministre, l’adoption des soins de santé primaires a marqué un tournant décisif dans la mise en œuvre de la politique de santé du pays. Elle a nécessité plusieurs réformes majeures dans le système de santé et de l’action sociale parmi lesquelles, «nous pouvons citer la participation communautaire à l’effort de santé grâce à la stratégie de l’Initiative de Bamako en 1988 avec la mise en place des comités de santé en 1992. Ces dits comités ont été remplacés par les comités de développement sanitaires (CDS) en 2018, la création des districts sanitaires en 1992 représentant l'unité opérationnelle de la stratégie des soins de santé primaires qui marque la décentralisation de l’offre de soins au niveau le plus périphérique ». En sus, de l’adoption du code des collectivités locales en 1996 avec le transfert des compétences de neuf domaines dont la « Santé » afin de renforcer davantage leur responsabilité. Elle a été approfondie par l’acte III de la décentralisation en 2013, caractérisée par la communalisation intégrale et la territorialisation des politiques publiques.









Gestion Covid-19 : « Des laboratoires de détection et des centres de traitement des épidémies ont été déployés sur l'ensemble du territoire national »









Abdoulaye Diouf Sarr de déclarer que d’autres actes ont été posés par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre l’exclusion d’une frange importante de la population économiquement faible par rapport aux coûts, ou géographiquement éloignée des prestations sanitaires à savoir la mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU) qui a permis aux citoyens à faible revenu d’accéder à des soins de qualité à moindre coût, l’adoption d’une stratégie nationale de financement de la santé lancée en 2017 par le Chef de l’État qui a contribué fortement à la couverture sanitaire universelle, l’amélioration de la couverture du risque maladie de la population sénégalaise à travers les mutuelles de santé communautaires et l’assistance médicale et la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la CMU.





« Le Sénégal lors de sa participation à la rencontre d’Astana tenue au Kazakhstan en octobre 2018, a réaffirmé son engagement à veiller à l’égalité dans l’accès aux soins de toutes les couches de la communauté pour réaliser la couverture sanitaire universelle et l’objectif d’une meilleure santé pour tous », a soutenu le ministre. Qui ajoute que cette politique a été illustrée par la gestion de la pandémie Covid-19. « Elle a été marquée par la décentralisation des structures de diagnostic et de prise en charge. À cet effet, des laboratoires de détection et des centres de traitement des épidémies ont été déployés sur l'ensemble du territoire national», avance-t-il.





Parc hospitalier, renforcement du plateau technique, entre autres









Par ailleurs, Diouf Sarr a renseigné : « Pour un accès équitable à des soins de qualité, le parc hospitalier a été renforcé avec la construction de quatre nouveaux hôpitaux à Sédhiou, Kédougou, Kaffrine et Touba. À cela s'ajoutent d'importantes mesures pour le renforcement du plateau technique avec l'affectation de ressources humaines spécialisées et la dotation d'équipements de pointe (scanner, équipements de bloc opératoire, de laboratoire, exploration fonctionnelle ....) dans les hôpitaux de Dakar et des régions ».





Dans le cadre de la multisectorialité, il atteste que des interventions du PUMA et du PUDC contribuent à améliorer significativement la demande et l'offre de soins conformément aux principes d'équité dans la mise en œuvre des politiques publiques.