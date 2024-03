Digitalisation de la santé : Marie Khemesse Ngom Ndiaye a lancé le dossier patient unique

Le dossier patient unique partagé a été lancé par la ministre de la Santé et de l’Action sociale ce jeudi à Dakar. Il s’agit de la digitalisation du dossier médical du patient. Tout ce que le patient reçoit ou doit recevoir comme radio, bilan maintenant est digitalisé selon le docteur Ibrahima Khaliloullah Dia, directeur de la santé numérique du ministère de la Santé et de l'action sociale. « Cela veut dire que le patient vient et tout est mis dans les ordinateurs bien classés et conservés. L'avantage est que l'on ne va plus perdre de dossier médical », dit-il.











Il ajoute que pour l'hôpital, cela va être plus facile de rechercher les dossiers médicaux. Le patient aussi pourra, avec son téléphone, accéder à son dossier. L'autre aspect est la gestion du rendez-vous qui est amélioré parce qu'il est donné directement par SMS. Le fait d'apporter le dossier médical sauve des défis parce que les erreurs médicales vont connaître une baisse, car on ne va plus donner du glucose à un diabétique. « Avant de faire un acte, on regarde le dossier s'il n'a pas des comorbidités ou autres donc on connaît ses antécédents médicaux. Cela améliore aussi la qualité des données. On va faire une bonne planification, mais aussi les statistiques sanitaires au niveau national. On saura avec précision de quoi souffrent nos malades », souligne le directeur.









Poursuivant il rappelle l’épisode du COVID avec tout le mal à rechercher les patients COVID pour pouvoir les vacciner. Il faut noter que le dossier patient unique partagé va concerner tous les services de l'hôpital. Pour l’instant, il y a la facturation et la caisse, ensuite la cardiologie, la médecine interne suivront. À noter que l'imagerie médicale et les laboratoires ont été formés. « Cela va continuer sur tous les autres services. Nous allons essayer de déployer le logiciel comme ça dans leurs consultations, c'est plus facile parce qu'ils vont directement utiliser le logiciel pour mettre les informations enregistrées, le dossier créé et conservé en local, mais aussi dans des serveurs sécurisés ».









Pour la Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, avec cet outil le Sénégal fait encore un grand pas dans le plan de renforcement de l'offre de soins, de la prise en charge du malade qui est au centre des préoccupations. Il s’agit en outre d’un pas de géant pour être aux standards internationaux dans la gestion de l'information médicale. « Dans beaucoup de pays européens, le dossier patient est en train d'entrer dans le système. Nous sommes dans le rattrapable de nos gaps », dit-elle.





Le dossier patient unique est le dossier sur lequel toute l'histoire médicale du patient est inscrite depuis son premier contact avec le système de santé. Il est unique parce que c'est le seul dossier médical utilisé par tous les praticiens qui auront à prendre en charge le patient, quels que soient leurs spécialités ou leur lieu de travail. Il faut rappeler que pour la phase pilote 6 hôpitaux avaient été choisis. Il s'agit de l'hôpital Abass Ndao, l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital régional Kaolack, l'hôpital de Matam, l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff et l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. L'un des objectifs est d'aboutir à zéro papier dans nos hôpitaux.