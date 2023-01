Digitalisation du système de santé: 1,5million de dossiers médicaux visés

Au moins 1 500 000 usagers de la santé recevront un dossier médical électronique sécurisé avec une carte digitale de santé pouvant contenir leurs allergies et leurs antécédents médicaux. Cela entre dans le cadre de la digitalisation du système de santé. En effet, un atelier national de partage des circuits, des documents médicaux et administratifs standardisés du patient s’est tenu ce lundi au ministère de la Santé et de l’Action sociale.