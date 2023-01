[Vidéo] Digitalisation intégrale du système de santé : Des avancées stratégiques enregistrées

Digitalisation du système de santé

Dans son discours de fin d'année, le président de la République a manifesté la volonté de l'État du Sénégal de digitaliser intégralement la santé. Il s'agit plutôt de digitaliser les données, les processus de soins, la gestion financière des structures de santé, la gestion du médicament en termes de sécurité, de traçabilité, de distribution et le suivi automatique des stocks à tous les niveaux ; renforcer le recours aux soins à distance, prendre en compte le secteur privé de la santé. S’y ajoute le besoin d’interfacer avec les systèmes de l'assurance maladie, de l'état civil et renforcer la digitalisation de la carte d'égalité des chances.





Un atelier national de partage des circuits, des documents médicaux et administratifs standardisés du patient s’est tenu hier lundi au ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Il s’agit de la normalisation et de la standardisation des bulletins de radiographie et d'analyses médicales, des fiches de soins et des certificats médicaux utilisés dans les structures de santé. L'intérêt réside ainsi dans l'identification exhaustive des circuits et des documents utilisés afin qu'ils soient tous pris en compte dans la mise en place du dossier patient partagé, selon Aïssatou Diop, conseillère technique, venue représenter la ministre de la Santé et de l’Action sociale.





«Ce processus a permis de voir que des optimisations dans l'organisation des soins sont nécessaires pour une centralisation de la création de la version électronique des documents médicaux», a noté Mme Diop.





Le coordonnateur de la Cellule de la carte sanitaire et sociale de santé digitale et de l’observatoire de la santé (CSSDOS) qui rassure sur la fiabilité du fichier qui va respecter la protection des données personnelles dans la dynamique du respect du secret médical, vise un angle de couverture large. Le docteur Ibrahima Khaliloulaye Dia invite ainsi les partenaires financiers à miser sur le projet pour permettre un meilleur maillage du territoire.