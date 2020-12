Diouf Sarr alerte… «Ce que nous risquons»

Le ministre de la Santé alerte encore. Abdoulaye Diouf Sarr appelle les sénégalais à s’armer des mesures barrières, du port du masque et du lavage des mains. Ce, à cause des dangers que l’avènement de cette seconde vague fait planer sur le pays.«On ne peut pas économiser ce respect des mesures barrières. Il faut se rendre à l'évidence, dire les choses telles qu'elles sont à l'état actuel. Si on ne les respecte pas, nous risquons une situation dommageable sur tous les plans», a-t-il averti en marge d'une réunion du Comité interne de suivi (Cis) du Plan national de développement sanitaire et social (Pndss).Sur l'évolution croissante des cas de contamination ayant poussé le chef de l'Etat à ordonner de nouvelles mesures sanitaires et sécuritaires, le ministre de la Santé a lancé un appel afin que chaque sénégalais porte le combat pour le respect strict des mesures barrière, rapporte L’Obs.