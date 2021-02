Diouf Sarr: « Au lancement de la campagne, vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose »

Après la réception, hier mercredi, des 200 000 premières doses du vaccin chinois, le Sénégal va lancer mardi prochain, 23 février 2021, la campagne nationale de vaccination. L’information est donnée par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, invité de l’édition de 20 heures du journal télévisé de la Rts.Comme indiqué, dans un premier temps les cibles prioritaires de cette campagne sont : le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités.Cependant, pour un souci de communication et afin de dissiper tout scepticisme sur la fiabilité du vaccin, le ministre promet de prendre sa dose dès ce mardi. « Au lancement de la campagne (mardi 23 février), vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose », lance-t-il à ceux qui demandaient aux autorités de s’inscrire dans la pédagogie de l’exemple.