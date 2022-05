Diourbel : L’hypertension et ses complications, principaux motifs de consultation en cardiologie

L’hypertension artérielle et ses complications constituent le premier motif de consultation au service cardiologie de l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel (centre), a indiqué mardi le médecin cardiologue, Ousmane Ndiaye.



’’Dans ma consultation, l’hypertension constitue le premier motif de consultation. Quand on a 20 consultations au minimum, les 15 sont une hypertension simple ou une hypertension qui est déjà compliquée d’AVC (accident vasculaire cérébral)’’, a-t-il dit dans un entretien avec la presse.



Selon M. Ndiaye, certains facteurs comme l’âge, une alimentation qui est très mal équilibrée, trop grasse ou trop sucrée, la sédentarité, le tabagisme, l’alcool peuvent favoriser l’hypertension artérielle.



Il exhorte les patients au respect de leur traitement pour éviter les complications comme les AVC, la cécité, l’infarctus, la crise cardiaque, les complications rénales.



’’L’AVC c’est la plus petite complication de l’hypertension. Il y a des patients qui font l’AVC et qui sont toujours autonomes’’, a rappelé le cardiologue.



A en croire le spécialiste, si l’hypertension est prise en charge très tôt, la tension peut se stabiliser et cela peut éviter des complications.



’’Il faut savoir que c’est une pathologie qui se traite avec un traitement médicamenteux pour éviter l’évolution parce que c’est une pathologie qui évolue’’, a-t-il avancé.



Dr Ousmane Ndiaye a invité les populations de Diourbel à ’’beaucoup plus de précautions, d’aller se faire consulter au niveau des structures de santé pour une meilleure prise en charge et prendre les devants avant que ne s’installent les complications’’.