Diourbel : une caravane pour inverser la courbe de la mortalité maternelle et infantile

La prévention des maladies est moins coûteuse que leur prise. Cette évidence est acceptée par la Direction de la Mère et de l’Enfant (DSME) qui déroule une caravane de sensibilisation du 3 au 5 juin en collaboration avec l’Association des Journalistes en santé de population et Développement (AJSPD). L’objectif de cette mobilisation est de sensibiliser davantage les femmes, les populations d’une manière générale sur les questions liées à la protection de la mère et de l’enfant.







La Secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé population et développement (AJSPD), Viviane Diatta a soutenu que cette collaboration avec la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant s’est traduite par l'organisation de cette caravane en vue d’appuyer la circonscription médicale de « Nous avons une région problématique. Il y actuellement 200 décès pour 100.000 naissances . Nous voulons accélérer la lutte pour arriver à 75 décès pour 100.000 naissances. Pour atteindre cet objectif, la circonscription médicale a besoin de l'appui des journalistes en tant qu'acteurs de développement », a justifié Dr Mamadou Dieng, Directeur régional de la Santé de Diourbel.





Il a rapporté que la santé de la mère et de l'enfant est au cœur de leurs préoccupations car la région détient un taux de mortalité maternelle et infantile encore un peu élevé. Pour les femmes en âge de reproduction , elles sont 57942. Il est attendu 80. 457 cas de grossesses dont 13. 678 qui sont des grossesses à risque soit 17% des femmes en âge de procréation.





Le taux de césarienne oscille entre 15 et 16%. « A noter que le taux de consultations prénatales est de 42% en 2024. Ce qui signifie qu'il y a presque 58% des consultations qui ne sont pas réalisées alors que la cible est de 90%. Donc, il faut sensibiliser ces femmes », a laissé entendre le praticien.