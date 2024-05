Disponibilité de l'oxygène dans les structures de santé au Sénégal : les précisions de Docteure Fatou Mbaye Sylla

Les hôpitaux sont loin d’être asphyxiés. La Docteure Fatou Mbaye Sylla, Directrice Générale des Établissements de Santé, a tenu à clarifier la situation de la disponibilité de l'oxygène au sein des structures de santé sénégalaises. Lors d'un point de presse organisé avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Docteure Sylla a expliqué que cette confusion résulte d'une mauvaise compréhension de ses déclarations faites lors de l'atelier sur l'élaboration du cadre national de développement de l’oxygénothérapie.





« Au moment où nous vous parlons, l'ensemble des hôpitaux du Sénégal disposent de centrales à oxygène. Il y en a même qui en disposent de deux », a-t-elle affirmé.





Elle a insisté sur l'importance de l'oxygène, désormais considéré comme un « médicament » essentiel, particulièrement pour les services sensibles tels que le bloc opératoire, la réanimation, la pédiatrie, la néonatalogie et les urgences. « Si nos hôpitaux manquent d'oxygène, ils ne pourront pas fonctionner parce que l’oxygène est presque utilisé dans tous les services », a-t-elle ajouté.





Elle renseigne que depuis 2012, l'État du Sénégal a mis en place un plan pour assurer la disponibilité de l'oxygène dans les structures de santé. À ce jour, en plus des hôpitaux, vingt centres de santé parmi les 75 districts du pays sont également dotés de ce précieux équipement. La Directrice Générale des Établissements de Santé a reconnu que « c’est une situation assez satisfaisante, mais il y a des gaps à combler ». Elle a précisé que le besoin est plus pressant au niveau des hôpitaux que dans les centres de santé.





Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale vise une couverture totale des besoins en oxygène d'ici 2025. « Nous sommes sur la bonne voie », a-t-elle affirmé, en mettant en exergue la nécessité de la maintenance des installations d'oxygène. Un budget d'environ trois milliards de francs CFA a été alloué cette année pour la maintenance préventive et curative des centrales à oxygène, montant qui augmente chaque année pour faire face aux besoins croissants et aux acquisitions supplémentaires.





La pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance de l'oxygène dans le traitement des patients, et le Sénégal a intensifié ses efforts pour renforcer son système de santé. « Le Sénégal étant sur la bonne voie, nous sommes en train de combler les gaps et je crois que d'ici 2025, nous aurons une couverture totale des besoins de toutes les structures de santé », a conclu la Docteure Fatou Mbaye Sylla.