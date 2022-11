Disponibilité des kits d’hémodialyse : Les malades désemparés face à la léthargie de la PNA et de la CMU

Les centres de dialyse peinent à assurer la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale. En effet, ils ne disposent plus de kits pour assurer les séances de dialyse pour les patients. Pour des créances impayées, les fournisseurs n'arrivent plus à satisfaire la demande au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA).



La PNA, qui n'arrive plus à payer les fournisseurs depuis quelques années, a indexé l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (CMU) comme étant le principal responsable de cette situation. La CMU doit une rondelette somme à la PNA.



Pendant ce temps-là, les personnes malades souffrent dans leur chair et ne savent plus à quel saint se vouer. Elles réclament la mise à disposition de kits d’hémodialyse, qui leur permettent de se soigner.