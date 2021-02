District sanitaire de Dahra : La sous-section SUTSAS s’oppose à l’affectation d‘un infirmier ( Illustration )

Le torchon brûle entre des agents de santé du district de sanitaire de Dahra et le ministère de la Santé et de l’action sociale. Et pour cause, l’affectation de l’infirmier chef du poste de santé de Boulal à Richard-Toll.Pomme de discorde entre le personnel soignant dudit district sanitaire affilié à la sous-section SUTSAS et la tutelle. Pour manifester leur désapprobation, les blouses blanches ont tenu ce mardi un sit-in dans l’enceinte du centre de santé de Dahra pour rejeter la décision de la tutelle qu’ils jugent « arbitraire.Selon le chargé de communication de la sous-section SUTSAS de Dahra, Mamadou Ameth Ka, « il était convenu avec le ministère de la Santé et de l'action sociale de déplacer l’agent de son lieu de service, de l’amener dans un autre poste de santé dans le même district sanitaire mais, à notre grande surprise, la tutelle a violé les droits d’un de nos agents en l’affectant à Richard-Toll.Maintenant, nous l'invitons à revenir sur sa décision pour un apaisement du climat social. Sans quoi, " nous allons passer à la vitesse supérieure ", a martelé M. Ka.Il faut signaler que l’agent en question a été muté à Richard-Toll il y a deux mois et le poste de santé de Boulal est sans infirmier depuis lors. Une situation qui plombe le système sanitaire dans cette localité distante de 20 km de Dahra dans le département de Linguère.