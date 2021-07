Dr Aliou Ly (Cous) : « Il faut le Msas accepte que le Sénégal est dans la 3ème vague de Covid-19 »

« Il faut que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) accepte que le Sénégal est dans une troisième vague de la pandémie du coronavirus. Cela va faciliter à titre de communication surtout dans la mise en place d’une communication sur le risque et l’engagement communautaire. On a la chance d’être dans une troisième vague qui pour l’instant ne connaît pas l’amplitude qu’a connu la deuxième ». Ce sont les mots du Docteur Aliou Ly du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous).





Il s'exprimait lors de la réunion du ministère de la Santé avec le Comité national de gestion des épidémies (Cnge) au siège de ce département ministériel. Ce, pour réfléchir sur les stratégies afin de freiner la hausse des cas de Covid-19. Il souhaiterait que les populations soient correctement informées. «Nous sommes dans une troisième vague. Maintenant, il faut faire que cette vague ne cause pas un nombre important de cas graves et de décès », dit-il.





« Un dispositif préventif à l’aéroport pour les voyageurs qui viennent des pays où circule le variant Delta »





Dr Aliou Ly de faire savoir : « Le Cous est parti sur une communication très agressive pour amener les personnes à se faire vacciner. Il faut une communication adaptée. Parce que cela ne sert à rien de faire une communication très agressive, que les gens arrivent au niveau des centres de santé et ne trouvent pas de vaccins. Il faut que cette communication soit adaptée à notre capacité de vaccination. On insistera quand on aura beaucoup plus de capacité mais comme c’est le cas actuellement, il faut développer des stratégies pour atteindre au moins la cible en fonction des doses dont nous disposons ».





Avant de souligner : « Il faut que la capacité de prise en charge soit maintenue. Nous avions suggéré qu’il ait une note du ministre en direction des directeurs d’hôpitaux pour maintenir les capacités en place pendant la deuxième vague. Même si le personnel a été redéployé, il faut mettre en place un dispositif qui permet de le récupérer et de relancer très rapidement les Centres de traitement des épidémies (Cte) et surtout les réaménager pour développer les capacités de réanimation ».