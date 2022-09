Dr Bocar Daff Dg CMU: Nous avons encore des défis à relever

Depuis la mise sur pied de la CMU, le Sénégal n'a toujours pas atteint un taux de couverture maladie de 56,2%. Pourtant l'objectf fixé était de 75%. « Dans tous les pays du monde où on a réussi l'assurance maladie, il faut de l'obligation. C’est important que dans les services administratifs que l'on définisse des paramètres qui permettent d'aller vers l'obligation et que l'Etat aussi, d'un autre côté, prenne en charge les non-contributifs c'est à dire ceux qui ne peuvent pas assurer le paiement des cotisations. Si on arrive à cela, on devrait atteindre l'objectif de 75% visé depuis 9 ans », a déclaré le directeur général de la CMU Dr Bocar Daff.