Dr Bousso sur une éventuelle explosion des cas : "Nous nous préparons à..."

Le directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Crous), Dr Abdoulaye Bousso fait le point sur une éventuelle explosion des cas de contaminations à la Covid-19 après la tenue du Magal annuel de Touba ce mardi 6 octobre.





Interrogé sur les ondes de la Rfm, le directeur du Cous a soutenu : « Nous venons de sortir du Magal. Pendant ce Magal, nous n’avons pas eu d’événement particulier en tout cas. Donc, on aura une plus grande visibilité d’ici la semaine prochaine et dans les 14 prochains jours. »





Dr Bousso a également précisé que tout les événements où des personnes se retrouvent sont à risque. Cependant, rassure-t-il: « Nous avons espoir qu’on n’aura pas peut-être cette deuxième vague. On n’est pas sûrs. Mais nous nous préparons à toutes les éventualités. »