Dr Ibrahima Sy : “Mon pays invite les États membres de l’OMS à faire preuve de plus de solidarité et d’équité”

Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, a pris part à la 77ème Assemblée Mondiale de la Santé. L’occasion pour lui d’inviter les états membres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à œuvrer plus de solidarité et d’équité. Seneweb vous propose l’intégralité de son discours.





“Le Sénégal exprime sa gratitude à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les efforts déployés et les résultats obtenus durant l’année 2023 et renouvelle ses félicitations au Directeur Général de l’OMS, Monsieur Tedros Ghebreyesus, pour les avancées majeures dans la mise en œuvre du 13ème Programme Général de Travail (PGT) ainsi que les stratégies définies pour les quatre prochaines années. Le Sénégal salue la pertinence du thème retenu pour l’Assemblée de cette année : « Tous pour la santé, la santé pour tous ».



Ce thème nous rappelle que la santé est un enjeu fédérateur pour le développement durable dans l’équité. Ma délégation salue les efforts consentis dans la lutte contre les menaces climatiques, notamment à travers l’initiative ATACH (Alliance for Transformative Action in Climate and Health) qui est d'une importance capitale pour le Sénégal confronté aux effets adverses du changement climatique sur la santé publique. Il est important de rappeler aujourd’hui que la plus grande partie de la population mondiale reste encore confrontée aux conséquences de l’insuffisance des investissements dans la santé, un secteur aussi vital pour le développement du capital humain et social. C’est pourquoi investir dans la promotion de la santé devient une priorité internationale pour le contrôle des effets sanitaires cumulatifs des maladies transmissibles et chroniques à travers une approche multisectorielle axée sur les déterminants de la santé. A ce titre, le Sénégal reste engagé dans la mise en œuvre de l’approche « Santé dans toutes les politiques ».



Le Sénégal s’est résolument engagé à mettre en œuvre la couverture sanitaire universelle, en renforçant les soins de santé primaires ainsi que les programmes sociaux de prise en charge des groupes vulnérables et démunis. D’ailleurs, le Sénégal va accueillir très prochainement un vaccino-pôle qui sera au service de tout le continent africain avec l’appui de ses partenaires internationaux dont l’OMS.



A cet égard, la digitalisation de nombreux processus de notre système de santé et le renforcement du plateau technique médical apparaissent des piliers essentiels pour garantir des soins de qualité accessibles, efficaces et adaptés. Aussi, la prévention, la préparation et la riposte aux urgences de santé nous imposent une application rigoureuse du Règlement Sanitaire International (RSI), un renforcement de nos centres d’opération d’urgence sanitaire et une meilleure coordination transfrontalière.



Mon pays invite les États membres à faire preuve de plus de solidarité et d’équité afin de renforcer la gestion des pandémies et épidémies futures. Voilà pourquoi, des décisions fortes sur les instruments internationaux que sont l'Accord sur les pandémies et le Règlement Sanitaire International (RSI) sont essentielles. Le Sénégal renouvelle son engagement aux côtés de tous les acteurs dans le cycle d'investissement du 14ème Programme Général de Travail (PGT) et soutient pleinement les priorités établies pour améliorer la santé mondiale. A ce titre, il réitère sa détermination à collaborer étroitement avec l'OMS et ses partenaires internationaux pour relever les défis sanitaires mondiaux. La santé pour tous, c’est maintenant.”



Dr Ibrahima SY, Ministre de la Santé et de l’Action sociale