Dr Lamine Diouf, Chef du Service régional de la CMU à Kolda : « ISMEA a mis 629 millions à la disposition des mutuelles de santé de la région pour…»

Le Service régional de la CMU à Kolda a organisé samedi, une session de partage d’informations avec les correspondants de presse, pour leur faire l’état des lieux du programme de CMU dans le Fouladou. Dr Lamine Diouf, chef du Service régional a ainsi saisi l’opportunité pour informer les représentants locaux des médias que 320.934 personnes sont enrôlées dans les mutuelles de santé de Kolda, soit un taux de couverture régional de 36,65%. Il a ajouté que parmi ces personnes enrôlées, 187.283 sont bénéficiaires de la Bourse de sécurité familiale (BSF) et 59.340 enfants sont âgés de moins de 5 ans. « Dans la région de Kolda, les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont maintenant enrôlés directement dans les mutuelles de santé grâce au projet ISMEA qui a déjà viré 629 041 000 FCFA dans les comptes des mutuelles de santé depuis août 2022. Aujourd’hui, les efforts d’enrôlement se poursuivent sur le terrain pour atteindre toutes les cibles », s’est réjoui Dr Diouf.



Il a également informé les correspondants de presse que depuis 2015, année de création de l’Agence nationale pour la Couverture Maladie universelle (ANACMU), la région de Kolda a bénéficié de 2 837 454 532 FCFA de l’Agence dont 1 092 232 510 destiné au paiement des initiatives de gratuité.



« Le Plan Sésame doit être appliqué à Médina Yoro Foula »



Au cours des échanges avec la presse locale, sur initiative du Conseiller technique en charge des Médias et des Relations publiques de l’ANACMU, Aly FALL, Dr Lamine DIOUF a parlé du renforcement de l’enrôlement et de la prise en charge médicale des cibles du Projet ISMEA, du renforcement de la communication de proximité tout en invitant les organisations mutualistes et les structures de santé de la région à veiller à la promptitude dans la transmission des données.



Il a également plaidé pour l’application du Plan Sésame à Médina Yoro Foula, qui est le seul département de la région à ne pas l’appliquer. « Les personnes âgées de 60 ans et plus de Médina Yoro Foula sont d’égal dignité à toutes les autres personnes éligibles au plan Sésame. Celui doit y être appliqué pour leur permettre de bénéficier de cette initiative », a indiqué Dr Diouf, pour qui la CMU est une réalité dans la région de Kolda.



Les correspondants de presse ayant assisté à cette rencontre ont, pour leur part, suggéré à l’ANACMU de reproduire ce genre d’initiative qui leur permet d’être au fait de la CMU et de son évolution dans la région.