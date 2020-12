Dr Moussa Thior : « C’est utopique de penser avoir zéro cas dans un contexte de pandémie »

Dr Moussa Thior sur la hausse des cas de Covid-19

Pour l’épidémiologiste sénégalais Dr Pape Moussa Thior, il n’y a pas une augmentation de nouvelles contaminations au Sénégal ces derniers jours. Théoricien du déconfinement total qui avait alors suscité de vives réactions en plein pic épidémiologique, Dr Thior relativise ce que d’aucuns qualifient de remontée des cas positifs au coronavirus au Sénégal.





« Nous ne pouvons pas parler d’augmentation lorsque nous avons 30 contaminations. Nous ne pouvons pas déduire une hausse des cas du jour au lendemain parce que nous avons un échantillon très limité. L’indicateur qui me semble le plus fiable, c’est le taux de positivité. Nous avons remarqué une augmentation du taux de positivité. Mais cela n’est pas étonnant », relativise Dr Moussa Thior qui rappelle qu’ « en épidémiologie, on n’analyse pas des chiffres bruts. L’analyse est faite à partir de pourcentages. Nous ne pouvons pas faire la santé sur la place publique », dit-il.





Le spécialiste insiste sur l’objectif que le Sénégal doit se fixer. « Est-ce que l’objectif du gouvernement, c’est d’avoir zéro cas ? Si c’est cela, c’est peine perdue, parce que c’est une pandémie et en plus nous n’avons pas fermé nos frontières. Il y a toujours le mouvement des populations. Même si l’on dit qu’il n’y a pas de cas positifs enregistrés à l’aéroport, il faut savoir qu’il y a des positifs et des faux négatifs qui entrent. Nous devons savoir que c’est très difficile d’avoir zéro cas parce que c’est une épidémie à l’échelle mondiale. L’objectif réaliste, c’est de maintenir l’épidémie à un niveau très bas pour qu’elle ne constitue plus un problème de santé publique. Viser zéro cas, c’est utopique parce que nous n’avons pas fermé nos frontières » selon toujours Moussa Thio.