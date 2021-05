Droits sur les vaccins anti-Covid-19 : «La suspension des brevets pourrait changer la donne»

Le Sénégal se félicite de la suspension des brevets de vaccins anti-covid

Le Sénégal se félicite de la décision des Etats-Unis d’Amérique de soutenir la levée des droits de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid-19. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a déclaré, hier, que cette «excellente initiative va dans le sens de notre plaidoyer en faveur de l’accès au vaccin pour tous».





En conférence de presse virtuelle, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, Docteur Matshidiso Moeti, a également affirmé que la levée des brevets sur les vaccins «pourrait changer la donne», et surtout freiner la résurgence de la maladie.





Selon les informations, l’Afrique du Sud et l’Inde sont à la pointe des efforts visant à amener l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à lever temporairement la protection que les brevets confèrent aux médicaments et aux vaccins contre la Covid-19.





Docteur Moeti explique : «Cette suspension des brevets pourrait changer la donne pour l’Afrique, débloquer des millions de doses supplémentaires et sauver d’innombrables vies. Nous saluons le leadership dont ces pays ont fait preuve et exhortons les autres à les soutenir à l’OMC, y compris pour des produits thérapeutiques qui sauvent des vies.»





«Aucun pays n’est en sécurité, tant que tous les autres pays ne sont pas en sécurité»





Puis, elle avance : «Nous espérons que les négociations aboutiront rapidement, afin que nous puissions accélérer la fabrication et le déploiement de vaccins sûrs et efficaces. En effet, aucun pays n’est en sécurité, tant que tous les autres pays ne sont pas en sécurité.»





A ce sujet, le Mécanisme Covax et l’OMS étudient toutes les options qui permettraient d’atténuer l’impact de la pénurie mondiale de vaccins, notamment en soutenant la réallocation des doses excédentaires, en renforçant la fabrication et en encourageant les fournisseurs ayant une capacité supplémentaire à soutenir le Covax et à lui donner la priorité.