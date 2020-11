Ecole et Covid : Les conseils du pneumologue Idrissa Demba Ba aux parents d’élèves

Pr Idrissa Demba Ba, Pneumologue Albert Royer

Chef du service pneumologie à l’hôpital pour enfants Albert Royer, le Professeur Idrissa Demba Ba s’est exprimé sur les mesures sanitaires à prendre à l’école pour les petits enfants afin de se prémunir de la Covid-19.





« Le message que nous donnons, c’est surtout de dire aux parents qu’il est important que les enfants aillent à l’école. Ceci, parce que s’ils n’y vont pas, cela va entraîner une déscolarisation. Pire, ils vont avoir une désocialisation. Donc, ils vont devenir très anxieux et obèses. De plus, ils vont avoir des troubles d’alimentation », a-t-il soutenu sur la Rfm. Le spécialiste de faire remarquer qu’on ne peut pas les contenir à la maison éternellement.





Du coup, ce qui est important à ses yeux, c’est de respecter le protocole sanitaire à savoir bien se laver les mains avant d’aller à l’école et en revenant, et de respecter la distanciation sociale.