Entretien sur la situation de la Covid-19: Ce que Abdoulaye Diouf Sarr et Tony Blair se sont dits

L’entretien s’est déroulé, ce jeudi 1er juillet, en visioconférence. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair ont échangé sur la situation de la Covid-19 au Sénégal menacé par une 3ème vague. Ainsi, les débats ont tourné autour de l’état des lieux de la campagne de vaccination et des perspectives de collaboration pour une meilleure prise en charge la digitalisation du système sanitaire.



«Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, s’est dit optimiste pour la vaccination tout en signalant que la solution face à la Covid-19 passe nécessairement par l’accélération de la vaccination », renseignent les services dudit ministère.



Les préoccupations du ministre de la Santé



Aboulaye Diouf Sarr est revenu sur le travail à effectuer pour une génération automatique d’un QR code dès l’administration de la deuxième dose de vaccin, la possibilité de produire un support tel que le badge en complément du mail envoyé, l’accompagnement technique et le renforcement stratégique des ressources humaines pour avoir de bonnes équipes de projet ainsi que la prise en charge de la digitalisation par une plateforme globale et la possibilité de faire une juxtaposition des plateformes pour avoir une gestion du système sanitaire avec zéro papier, ceci pour cadrer avec la vision du Président Macky Sall qui veut un système de santé cohérent. Sur ce, il a remercié le Premier ministre Tony Blair à qui il a expliqué la confiance affichée par les Sénégalais concernant la plateforme qui permet une interaction. Ceci, après les communications du Directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye sur l’état de la vaccination et de Dr Ibrahima Khaliloulah Dia, coordonnateur de la Cellule santé digitale.



Les promesses de Tony Blair



A son tour, l’ancien Premier ministre britannique a promis d'apporter tout son soutien au secteur avant d'annoncer le développement d’un système d’analyse général à l’université d’Oxford grâce à l’appui du Gouvernement du Royaume-Uni.



«Ce système pourrait être utilisé dira t-il par les différents pays du monde, particulièrement le Sénégal qui, de l’avis de Tony Blair, a une grande expérience en gestion sanitaire avec notamment des structures comme l’institut Pasteur. A la demande du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Tony Blair a promis d’envoyer la documentation sur le système d’oxford et dit toute sa satisfaction de la collaboration », a souligné le ministère de la Santé et de l’Action sociale.