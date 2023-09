Epidémie de Chikungunya : 1 mort et 42 cas recensés à Tambacounda

Après Kédougou, l’épidémie de Chikungunya gagne du terrain dans la région de Tambacounda. Quarante-deux cas viennent d’être recensés par la Direction régionale de la santé. Elle déplore un décès. Il s’agit d’un jeune berger âgé de onze ans ‘’arrivé décédé en provenance de Maka Kolibantang’’. « D’après les études entomologiques, le vecteur qui donne la maladie est un insecte appelé aedes qui est sauvage. Il vient et pique dehors et les personnes qui sont en brousse. Vous avez vu que c’est un éleveur et les autres sont des agriculteurs qui n’ont pas pris des mesures individuelles qu’ils devraient prendre », explique Bayal Cissé, directeur régional de la santé. Un plan de riposte est en cours d’exécution pour limiter la propagation de cette épidémie.