Érection hôpital de la Paix de Ziguinchor en niveau 3 : Le plaidoyer du directeur de ladite structure sanitaire

Érection hôpital de la Paix de Ziguinchor en niveau 3

"Le centre hospitalier régional de la Paix de Ziguinchor, officiellement, est un hôpital de niveau 2. Mais c'est un hôpital où vous avez 10 professeurs agrégés, 5 maîtres assistants, 1 assistant, et plus de 20 spécialistes", déclare ainsi, le directeur de ladite structure sanitaire Moussa Sène. L'administrateur hospitalier révèle donc le potentiel de cet hôpital, qui selon lui dépasse ce niveau 2.