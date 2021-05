300 000 doses du vaccin Sinopharm attendues en fin de semaine

Trois cent mille doses du vaccin Sinopharm seront réceptionnées par le Sénégal, en fin de semaine. C’est un don de la Chine. Ces doses seront acheminées dans certaines localités du pays où les populations refusent de se faire vacciner.





Pour convaincre les cibles, le ministère de la Santé et de l’Action sociale compte renforcer l’engagement communautaire à Diourbel à Kédougou et à Tambacounda.





S’exprimant au téléphone d’iRadio, le docteur Ousmane Guèye, Directeur du SNEIPS, renseigne que la stratégie est déjà mise en œuvre. «On est en train de renforcer les différentes actions menées sur le terrain. C’est fondamental, ce que nous sommes en train de faire, surtout dans les zones où il y a de la réticence, c’est-à-dire la région de Diourbel, la zone Sud (dont) Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor un peu».





A côté du plaidoyer communautaire, le docteur affirme qu’un plaidoyer spécifique et religieux participe à gagner la confiance des populations.